Hull City'de Şota Arveladze dönem

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de, teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'nin getirildiği açıklandı

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin yeni direktör ŞotaArveladze oldu.

Championship ekibi, ŞotaArveladze ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Türkiye'de Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştıran Shota, en son Özbekistan ekibi FC PakhtakorTashkent takımında görev almıştı.

Üç yıllık görev süresi boyunca Arveladze, ikisi Özbekistan Süper Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere beş kupa kazandı ve Asya Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştı.

Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Hull City Kulübü, Haziran 2019'dan beri teknik direktörlük görevini üstlenen Grant McCann ile yollarını ayırmıştı.

İngiltere Championship'te 29 puana sahip Hull City, 19. sırada yer alıyor.

Hull City, yeni teknik direktörünü bu paylaşımla açıkladı.

