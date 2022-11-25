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Hollanda ile Ekvador yenişemedi

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2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Ekvador'un golü Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geldi. Beşiktaşlı Wout Weghorst 79. dakikada oyuna dahil oldu

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Hollanda ile Ekvador yenişemedi
Hollanda, 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Ekvador ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ekvador'un golü 49. dakikada Enner Valencia'dan gelirken, Hollanda'nın golünü 6. dakikada Gakpo kaydetti.
Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia attığı golle 2022 Dünya Kupası'nda 2 maçta 3. golüne imza attı. Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 6 golü de Enner Valencia'dan gelmiş oldu. 
Valencia 11'de başladığı maçın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkarken, Beşiktaşlı Wout Weghorst, Ekvador karşısında 79. dakikada oyuna dahil oldu.
İki takım da A Grubu'ndaki ilk maçlarında sahadan galibiyetle ayrılmıştı.
Gruptaki son maçlarda Hollanda, Katar ile Ekvador ise Senegal ile kozlarını paylaşacak.
 
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