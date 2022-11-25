Hollanda ile Ekvador yenişemedi

Hollanda, 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Ekvador ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ekvador'un golü 49. dakikada Enner Valencia'dan gelirken, Hollanda'nın golünü 6. dakikada Gakpo kaydetti.
Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia attığı golle 2022 Dünya Kupası'nda 2 maçta 3. golüne imza attı. Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 6 golü de Enner Valencia'dan gelmiş oldu.
Valencia 11'de başladığı maçın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkarken, Beşiktaşlı Wout Weghorst, Ekvador karşısında 79. dakikada oyuna dahil oldu.
İki takım da A Grubu'ndaki ilk maçlarında sahadan galibiyetle ayrılmıştı.
Gruptaki son maçlarda Hollanda, Katar ile Ekvador ise Senegal ile kozlarını paylaşacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.