Hollanda ile Ekvador yenişemedi

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Hollanda ile Ekvador 1-1 berabere kaldı. Ekvador'un golü Fenerbahçeli Enner Valencia'dan geldi. Beşiktaşlı Wout Weghorst 79. dakikada oyuna dahil oldu

Hollanda, 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Ekvador ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Ekvador'un golü 49. dakikada Enner Valencia'dan gelirken, Hollanda'nın golünü 6. dakikada Gakpo kaydetti.

Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia attığı golle 2022 Dünya Kupası'nda 2 maçta 3. golüne imza attı. Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 6 golü de Enner Valencia'dan gelmiş oldu.

Valencia 11'de başladığı maçın son bölümünde sakatlanarak oyundan çıkarken, Beşiktaşlı Wout Weghorst, Ekvador karşısında 79. dakikada oyuna dahil oldu.

İki takım da A Grubu'ndaki ilk maçlarında sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Gruptaki son maçlarda Hollanda, Katar ile Ekvador ise Senegal ile kozlarını paylaşacak.

