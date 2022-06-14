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Hollanda ekibi Burak Yılmaz'a talip

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Burak Yılmaz'ın yeni durağının Hollanda olabileceği belirtiliyor. Türk iş insanı Işıtan Gün'ün sahibi olduğu Fortuna Sittard'ın, 36 yaşındaki deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi

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Hollanda ekibi Burak Yılmaz'a talip
2 sezon oynadığı Fransa'nın Lille takımına veda eden Burak Yılmaz'ın, kariyerine bir başka Avrupa ülkesinde devam etmesi gündemde.
Tecrübeli oyuncuya Hollanda'dan talip var.
Galatasaray'da Burak Elmas döneminde yöneticilik yapan Işıtan Gün'ün sahibi olduğu FortunaSittard'ın 36 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Hollanda basını yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen sarı yeşilli ekibin Burak Yılmaz'ın transferinde ısrarcı olacağını ileri sürdü.
FortunaSittard 18 takımlı Hollanda Ligi'nde sezonu 15'inci bitirerek kümede kalmayı başardı.
Burak Yılmaz geçen sezon Lille'de 40 maçta 7 gol 5 asiste imza atmıştı. 
 
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