Hollanda'da ikinci Ronald Koeman dönemi

Hollanda Futbol Federasyonu, Ronald Koeman'ın göreve getirildiğini basın toplantısıyla duyurdu.
Hollanda Milli Takımı, daha önce açıklandığı gibi 2026 FIFA Dünya Kupası'na Koeman yönetiminde hazırlanacak.
59 yaşındaki teknik adam, Hollanda Milli Takımı'nın başındaki ikinci dönemini yaşayacak.
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