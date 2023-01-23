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Hollanda'da ikinci Ronald Koeman dönemi

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Hollanda Milli Takımı'nda ikinci Ronald Koeman dönemi resmen başladı

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Hollanda'da ikinci Ronald Koeman dönemi
Hollanda Futbol Federasyonu, Ronald Koeman'ın göreve getirildiğini basın toplantısıyla duyurdu.
Hollanda Milli Takımı, daha önce açıklandığı gibi 2026 FIFA Dünya Kupası'na Koeman yönetiminde hazırlanacak.
59 yaşındaki teknik adam, Hollanda Milli Takımı'nın başındaki ikinci dönemini yaşayacak.
 
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