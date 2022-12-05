banner875
banner885
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
14 0
21 0
 
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
7 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
36 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
21 0
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
26 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
36 0
banner878
banner887

Hırvatistan penaltılarla çeyrek finalde

banner476

Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 eşitlikle sona eren mücadelede, Japonya'yı penaltı atışları sonucu 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

banner825
Hırvatistan penaltılarla çeyrek finalde
Al Janoub Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetti. Penaltılar sonucu Japonya'yı 4-2 ile geçen Hırvatlar, çeyrek final biletini aldı.
Japonya maça; Gonda; Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Morita, Endo; Ito, Kamada, Doan; Maeda ilk 11'iyle başladı.
Hırvatistan ise sahaya; Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Barisic; Kovacic, Brozovic, Modric; Kramaric, Petkovic, Perisic 11'iyle çıktı.
Japonya, 43. dakikada Daizen Maeda'nın golüyle Hırvatistan karşısında 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Hırvatistan, 55'te Ivan Perisic'in kafa golüyle skora denge getirdi: 1-1.
Maçın normal süresinin 1-1'lik eşitlikle tamamlanmasıyla uzatma devrelerine geçildi.
İki uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltılara gitti.
Japonya'da Minamino, Mitoma, Yoshida'nın atışlarını Hırvatistan kalecisi Dominik Livakovic kurtarırken, Asano topu ağlarla buluşturdu.
Hırvatistan'da ise Vlasic, Brozovic, Pasalic atışlarını gole çevirirken, Livaja direğe takıldı. Hırvatistan, penaltılarda Japonya'ya 3-1'lük üstünlük sağladı.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.