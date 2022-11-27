Hırvatistan, Kanada'yı kupanın dışına itti

Katar'da devam eden FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu ikinci maçında Hırvatistan, 1-0 geriye düştüğü maçta Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Kanada, Dünya Kupası 2022'ye veda etti

Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan maçta Uruguaylı hakem Andres Matonte düdük çaldı.

Hırvatistan, 1-0 geriye düştüğü maçta Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatistan'ın golleri 36 ve 70'te Andrej Kramaric, 44'te Marko Livaja ile 90+4'te Lovro Majer'den geldi. Kanada'nın tek sayısını ise 2. dakikada Alphonso Davies kaydetti.

Bu sonuçla Hırvatistan puanını 4'e yükseltti. İkinci maçların ardından grupta puan alamayan Kanada, FIFA Dünya Kupası'na veda etti.

ATİBA HUTCHİNSON TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, ülkesinin FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile karşılaştığı mücadelede milli formayla 100. kez sahaya çıktı.

39 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Kanada formasıyla 100 maça çıkan ilk oyuncu unvanının sahibi oldu.

Kanada, Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü attı! Karşılaşmaya hızlı başlayan Kanada, 2. dakikada Alphonso Davies'in kafa vuruşu sonrası 1-0 öne geçti. Bu, Katar 2022'nin şu ana kadar atılan en erken golü olarak kayıtlara geçti.

Luka Modric'li son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan, ilk maçında Fas ile 0-0 berabere kaldı. Kanada ise Belçika'ya 1-0 mağlup oldu.



