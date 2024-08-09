Hatice Akbaş'tan gümüş madalya

İlk olimpiyat deneyimini finalle taçlandıran milli boksör Hatice Akbaş, gümüş madalyanın sahibi oldu. Çinli Yuan Chang'a mağlup olan ay yıldızlı sporcumuz, Paris 2024'ü ikincilikle tamamladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kiloda final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, gümüş madalya kazandı.

Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.

Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.

Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.

Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti

