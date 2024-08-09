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Hatice Akbaş'tan gümüş madalya

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İlk olimpiyat deneyimini finalle taçlandıran milli boksör Hatice Akbaş, gümüş madalyanın sahibi oldu. Çinli Yuan Chang'a mağlup olan ay yıldızlı sporcumuz, Paris 2024'ü ikincilikle tamamladı

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Hatice Akbaş'tan gümüş madalya
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boksta 54 kiloda final müsabakasına çıkan Hatice Akbaş, gümüş madalya kazandı.
Roland-Garros'taki karşılaşmada Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, ilk raundu 4-1, ikinci raundu 5-0, üçüncü raundu da 5-0 kaybederek toplamda 5-0'lık skorla mağlup oldu.
Hatice, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin ikinci gümüş madalyasını kazanan isim oldu.
Oyunlardaki ilk maçında Büyük Britanya'dan Charley Davison'u 3-2'lik skorla geçen Hatice Akbaş, son 16 turunda ise Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0 yendi.
Çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0'la geçerek madalyayı garantileyen milli sporcu, yarı finalde Güney Koreli Aeji Im karşısında 3-2'lik skorla kazanarak finale yükselmişti
 
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