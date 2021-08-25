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Harry Kane Tottenham'da kaldı

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Harry Kane Tottenham'da kaldı
Tottenham'ın golcüsü Harry Kane transfer söylentilerine son noktayı koydu. Adı uzun süredir Manchester City ile anılan 28 yaşındaki santrfor takımda kalacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kane, "Taraftarlardan gelen tepkileri görmek ve son haftalarda aldığım destek mesajlarından bazılarını okumak inanılmazdı. Bu sezon Tottenham'da kalacak ve takımın başarıya ulaşmasına yardımcı olmak için çalışacağım." dedi.
Tottenham ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunan yılına eden golcü futbolcu geçen sezon 49 maçta 33 gol atıp 17 de asist yapmıştı. 

 
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