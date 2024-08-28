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Harry Kane, ödülüne kavuştu

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Harry Kane, Bayern Münih'te de şampiyonluk sevincini yaşayamadı ancak attığı gollerle öne çıkmayı başardı. Kane, geçen sezon Avrupa'nın en golcüsü ünvanıyla uzandığı Altın Ayakkabı ödülüne Allianz Arena'da düzenlenen törende kavuştu

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Harry Kane, ödülüne kavuştu
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İngiliz yıldız Harry Kane, 2023-2024 sezonunda ağlara gönderdiği 36 golle, Avrupa Altın Ayakkabı ödülüne layık görüldü. 

31 yaşındaki futbolcu, Avrupa'nın en golcü ismi olurken ErlingHaaland, KylianMbappé, LautaroMartínez gibi yıldızları geride bıraktı.

Ünlü golcü, ödülünü Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da düzenlenen törenle aldı. Bayern Münih yöneticisi Jan-ChristianDreesen, ödül töreninde Harry Kane'i, "360 derecelik bir oyuncu" olarak tanımladı. 

Bayern Münih'e transferinin kariyerinde büyük bir adım olduğunu söyleyen yıldız isim ise; "Hayatımın en iyi kararlarından biriydi. Şu ana kadar her anı keyifli geçti" dedi.

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