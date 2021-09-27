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Halil Umut Meler'e Devler Ligi görevi

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Halil Umut Meler'e Devler Ligi görevi
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Avusturya'nın Salzburg ile Fransa'nın Lille takımları arasında 29 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu müsabakasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Salzburg Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Almanya Futbol Federasyonundan HarmOsmers ise AVAR olarak görev alacak.
 
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