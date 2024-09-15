Halil Umut Meler'e dev görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA tarafından Real Madrid - Stuttgart mücadelesine atandı.
Meler, 17 Eylül Salı günü saat 22.00'de Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmada düdük çalacak..
Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Arda Kardeşler olacak..
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