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Halil Umut Meler'e dev görev

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Halil Umut Meler'e dev görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk haftasında Portekiz temsilcisi Benfica'nın sahasında Avusturya'nın Salzburg takımı ile yapacağı maçı yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 20 Eylül Çarşamba günü Lizbon'da oynanacak maçta Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
 
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