Halil Altıntop, Bayern Munih Sportif direktörü

Bayern Münih, Halil Altıntop'un kulübün akademisinde sportif direktör olarak göreve getirildiğini açıkladı

Anterörlük kariyerine Stuttgart'da başlayan Halil Altıntop'a Bayern Münih'ten yeni görev.

Alman ekibinde U16 ve U17 takımlarında yardımcı olarak görev yapan 40 yaşındaki futbol adamı, kulübün akademisinde sportif direktör olarak göreve getirildi.

