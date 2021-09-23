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Hakimi'den PSG'ye hayat öpücüğü

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Metz'i Hakimi'nin son dakika golüyle 2-1 mağlup etti

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Hakimi'den PSG'ye hayat öpücüğü
Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Metz'in PSG'yi ağırladığı karşılaşma golle başladı. Hakimi, 5. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla başkent ekibi 1-0 öne geçti. Kouyate'nin 39. dakikada attığı golle Metz skoru eşitledi. İlk yarı bu skorla sona erdi.
90+5. dakikada yeniden sahneye çıkan Hakimi'nin attığı golle PSG, rakibini 2-1 yendi.
Metz'de Bronn 90+2. dakikada kırmızı kart görerek oyundan çıktı.
PSG'nin yıldız futbolcusu Messi, sakatlığı nedeniyle Metz maçının kadrosuna alınmadı.
Lige namağlup yoluna devam eden PSG, puanını 21'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Metz ise 3 puanla son sırada yer alıyor.
 
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