banner913
banner932
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
K.Kaymaklı’dan teknik heyetle 1 yıllık sözleşme
26 0
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
4. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın kalbine pil takıldı
29 0
 
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
Sosyal yardım ve cemile yardımlarına yüzde 19.19 artış yapıldı
32 0
İş insanlarından üç ambulans bağışı
İş insanlarından üç ambulans bağışı
43 0
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
Hala Sultan'a anlamlı ziyaret
22 0
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
146 bin Euro karşılığında öğrenci getirtildi
54 0
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
“Nüfusa göre suç işleme oranı yüksek”
20 0
banner1032

Hakanlı Inter, City ile berabere

banner1020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İtalya ekibi Inter, deplasmanda İngiliz temsilcisi Manchester City ile golsüz berabere kaldı

banner1045
Hakanlı Inter, City ile berabere
banner971
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ilk haftasında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i konuk etti.
Etihad Stadı'nda oynanan dev maç, Tabii Spor'dan canlı yayınlandı.
Karşılaşmada iki ekip de yakaladıkları pozisyonlardan skor üretemedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Devler Ligi'nde ilk haftanın 2. gününde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0
Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya): 3-0
Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3
Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 5-1
Manchester City (İngiltere)-Inter (İtalya): 0-0
Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya): 1-0

 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.