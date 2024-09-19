Hakanlı Inter, City ile berabere

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ilk haftasında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter'i konuk etti.
Etihad Stadı'nda oynanan dev maç, Tabii Spor'dan canlı yayınlandı.
Karşılaşmada iki ekip de yakaladıkları pozisyonlardan skor üretemedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Devler Ligi'nde ilk haftanın 2. gününde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0
Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya): 3-0
Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-3
Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 5-1
Manchester City (İngiltere)-Inter (İtalya): 0-0
Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya): 1-0
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