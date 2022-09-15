banner875
banner815
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
35.Miss Kuzey Kıbrıs ve 24.Bay Kuzey Kıbrıs seçildi
21 0
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
Bu hilkat garibesi inşaata kim izin verdi?
33 0
 
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
Yenicami, Cihangir’i üç golle geçti
83 0
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
Ataoğlu’ndan eşine doğum günü kutlaması
15 0
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
Ralli'de sıradaki durak Lefkoşa
26 0
Drag Yarışı nefesleri kesti
Drag Yarışı nefesleri kesti
19 0
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
İskele Evkaf TMK’da öğrencilere sınıf kalmadı
86 0
banner797

Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber

banner476

banner825
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, hamstring sakatlığı sebebiyle en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak.
Mavi-siyahlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Hakan Çalhanoğlu'nun bugün Rozzano'daki Humanitas Enstitüsü'nde tıbbi testlerden geçtiği belirtilerek, bu testlerde sol diz arka kaslarını etkileyen burkulma tespit edildiği kaydedildi.
Çalhanoğlu'nun durumunun gelecek hafta yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
İtalyan spor basını da milli futbolcunun iyileşme süresinin 2-3 haftayı bulabileceğini ifade edilirken, Çalhanoğlu'nun Inter'in bu hafta Udinese ile deplasmanda yapacağı maçta forma giyemeyeceğinin kesin olduğunu belirtildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.