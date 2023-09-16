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Hakan Çalhanoğlu attı, Inter derbide farka gitti

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında Inter, derbi mücadelesinde ağırladığı Milan'ı 5-1 yendi. 4'te 4 yapan Inter'in 4. golünü penaltıdan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu attı

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Hakan Çalhanoğlu attı, Inter derbide farka gitti
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Serie A'da yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan iki Milano takımı, derbi mücadelesi için Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Inter, 5. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile 1-0 öne geçti.

38. dakikada Marcus Thuram, sert şutla topu ağlara göndererek, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

İlk yarı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarının başında oyunun kontrolünü alan Milan, 57. dakikada Rafael Leao'nun golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.

Inter, Milan'ın bu golüne, 69. dakikada yine Mhkitaryan'ın attığı golle yanıt verdi ve skor 3-1'e geldi.

77. dakikada Lautaro Martinez'e yapılan tehlikeli hareket neticesinde penaltı kazanan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 79. dakikada penaltı atışını gole çevirerek, skoru 4-1 yaptı.

Karşılaşmada gol perdesini kapatan golü, yine Inter 90+3. dakikada Davide Frattesi ile buldu: 5-1.

Inter, derbide ezeli rakibi Milan'ı 5-1'lik farklı skorla yenerek, ligde bu sezon çıktığı 4. maçından da galibiyetle ayrıldı. Mavi-siyahlı takım, ligde puanını 12'ye çıkartarak, liderlik koltuğunu maç fazlasıyla kaptırdığı Juventus'tan geri aldı.

Lige iyi bir başlangıç yapan Milan ise bu sezonki ilk mağlubiyetini, derbide ağır şekilde yaşadı. Haftayı puansız kapatan Milan, 9 puanla 3. sırada bulunuyor.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı karşılaşmada eski takımı Milan'a penaltıdan 1 gol atarken, 81. dakikada yerini Kristjan Asllani’ye bıraktı. Interli taraftarlar, Çalhanoğlu'nu oyundan çıkarken performansından ötürü alkışladı.

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