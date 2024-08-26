Haaland, Rooney’i yakaladı

Norveçli santrfor ErlingHaaland, IpswichTown karşısında attığı 3 golle İngiltere Premier Lig’de 7. kez "hat-trick" yaptı ve eski İngiliz yıldız WayneRooney’i yakaladı

Manchester City, Premier Lig’in 2. haftasında IpswichTown’u sahasında 4-1’lik skorla mağlup ettiği mücadelede Norveçli yıldız ErlingHaaland, attığı 3 golle ligde 7. "hat-trick"ini yaptı.

Haaland, bu alanda Premier Lig’de 7 kez hat-trick yapan WayneRooney ile sayıyı eşitlerken, 5. sıraya yükseldi.

Hat-trick listesinin zirvesinde Agüero var

Premier Lig’de en çok hat-trick yapan futbolcular listesinde sırasıyla 12 kez ile SergioAgüero, 11 kez ile Alan Shearer, 9 kez ile RobbieFowler ilk 3 sırada yer alıyor.

Listenin devamında ise 8’er kez ile 4. sırayı Thierry Henry, Harry Kane ve Michael Owen paylaşıyor.

ErlingHaaland, Premier Lig’de son 2 sezonu gol krallığını zirvede tamamladı. Norveçli yıldız, yeni sezonun ilk 2 haftası geride kalırken, attığı 4 golle gol krallığında ilk sırada bulunuyor.

