Haaland rekor kırdı

Erling Haaland'ın Manchester City kariyeri göz kamaştırıcı bir performansla başladı. Premier Lig'de 10 gol atan Norveçli yıldız İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı 4-0 yendiği maçta da iki kez fileleri havalandırdı

Erling Haaland Manchester City'e çabuk alıştı.

Transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye geçen yıldız oyuncu yeni takımını adeta tek başına sırtlıyor.

Golleriyle dikkatleri üzerine çeken Norveçli santrfor, İngiliz ekibinde kariyerine yeni rekorlar eklemek için fazla beklemedi.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Manchester City'nin deplasmandaSevilla'yı 4-0 yendiği maçta ErlingHaaland 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.

Maçın 20'nci ve 67'nci dakikalarında fileleri havalandıran yıldız isim böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 25'e çıkardı.

ErlingHaaland bu performansıyla Devler Ligi'nde 20 maçta 25 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.

22 yaşındaki yıldız, ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde FernandoMorientes, JavierSaviola ve ZlatanIbrahimovic'in ardından üç farklı takımla çıktığı ilk maçta gol atan dördüncü oyuncu oldu.

ErlingHaaland Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 6 Premier Lig maçında da 10 gol 1 asistle göz kamaştırıcı bir performans sergilemişti.

