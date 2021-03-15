Haaland'ın bonservisi el yakıyor

Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Erling Haaland'ın bonservis bedeli belli oldu. Haaland'a talip olan kulüplerin 150 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor

Erling Haaland'ın bonservis bedeli el yakıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da attığı gollerle rekorlar kıran 20 yaşındaki oyuncu, dev kulüplerin radarında.

Yıldız futbolcunun geleceği belirsizliğini korusa da Borussia Dortmund oyuncuyu satmaya sıcak bakıyor.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Borussia Dortmund, Norveçli yıldız için 150 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Bu yüksek bonservis bedelini ödemeye hazır olan 6 kulüp bulunuyor.

20 yaşındaki golcüyle 4 İngiliz kulübü ilgileniyor. Chelsea, Manchester City, Liverpool ve Manchester United yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

İspanyol devleri de Haaland'ın peşinde. Gol yollarında etkili bir futbolcu arayan Real Madrid ve Barcelona da Haaland ile ilgileniyor.

Transferde tek engel ise Norveçli oyuncunun menajeri Mino Raiola. Raiola, genç oyuncunun 1 sezon daha Borussia Dortmund formasını giymesini istiyor. Haaland'ın Dortmund'la olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.