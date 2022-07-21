Güven Yalçın Genoa'da

İtalya Serie B ekiplerinden Genoa, Güven Yalçın'la sözleşme imzalandığını açıkladı

Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılan Güven Yalçın'ın yeni durağı belli oldu. Yalçın, daha önce Lecce forması giydiği İtalya'ya Genoa formasıyla geri döndü.

RIDVAN YILMAZ’A YENİ TALİP

Transfer sezonunun başında Eintracht Frankfurt ile anlaşan Rıdvan Yılmaz, Alman ekibinin vazgeçmesiyle Beşiktaş'ta kalmıştı.

21 yaşındaki futbolcuya, bu kez İskoçya'dan talip çıktı. Rangers, milli sol bek için siyah beyazlılara resmi teklifte bulundu.

Rıdvan için yaklaşık 6 milyon avroyu gözden çıkaran İskoç ekibi, bir sonraki satıştan da yüzde 20’lik pay vermeyi taahhüt etti. Transferde zaman kaybetmek istemeyen Rangers, siyah beyazlılara karar vermek için 1 hafta süre tanıdı.

İspanya kampı bitmeden, milli sol bekin durumunun netlik kazanması bekleniyor. Rıdvan Yılmaz'ın, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği biliniyor.

Bu nedenle genç futbolcunun, Rangers’ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Rıdvan’ın takımdan ayrılması durumunda sol beke takviye yapacak. Transfer listesinde yer alan isimlerle temaslar sıklaştırıldı...

