Güney’de zirve karıştı

Güney Kıbrıs 1. Liginde şampiyonluk grubu Lefkoşa ve Limasol takımları arasında kıyasıya bir çekişmeye sahne olurken, Apollon,Omonia’yı mağlup ederek zirvenin iyice karışmasını sağladı

Güney Kıbrıs 1.Liginde şampiyonluk grubu Lefkoşa ve Limasol takımları arasında kıyasıya bir çekişmeye sahne oluyor.

Limasol ekibi Apollonile Lefkoşa ekibi Omonia karşılaşması da zirve adına büyük önem taşımaktaydı. Mücadeleden önce lider Omonia 66 puanda, üçüncü Apollon ise 62 puandaydı. Bu mücadelede Omonia'nın galip gelmesi şampiyonluk için büyük bir adım demekken, Apollon'un ise zirveden kopması demekti. Apollon bu kritik mücadeleden 90+2. dakikada CharlisonBenschop'un ayağından bulduğu golle 1-0 galip ayrılmayı başarıp puanını 65 yaparken, zirve mücadelesini yeniden başlattı.

