Güney kulüpleri ücretleri ödemeyecekler

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın alt liglerde sporun başlamasına onay vermemesinden sonra KOP’tan liglerin başlayacağı sözü alan kulüpler isyan ederken, “Mayıs ayına kadar sözleşmelerdeki ücretleri ödemeyeceklerini belirtip, KOP gelip futbolcuların maaşlarını ödesin.” ifadesini kullandılar

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı’nın yeni önlemleri açıklaması ve 1.Lig hariç alt liglerde sporun başlamasına onay vermemesinden sonra Güney futbolundaki kulüpler isyan etti.

Kulüpler, KOP’un kendilerine ligin 6-7 Şubat tarihlerinde başlayacağına dair garanti verdiğini, bunun üzerine sağlık kurulunun önerdiği şekilde dörderli antrenmanlara başladıklarını ifade ederek alınan kararlardan sonra şoka uğradıklarını dile getirdiler.

Kulüpler, liglerin başlamasının Mayıs ayına kadar ertelenmesi durumunda KOP’un kendilerine yardım etmek zorunda olduğunu belirterek, böyle bir durumda Mayıs ayına kadar sözleşmelerdeki ücretleri ödemeyeceklerini vurgulayarak KOP’un ayrıca gelip futbolcuların Aralık ve Ocak maaşlarını da ödemesini söylediler.

Kulüpler, hükümetin ve KOP’un kendileriyle adeta dalga geçtiğini ifade ederek alışveriş merkezlerini açtığını ancak spora izin vermediğine dikkat çekip kendilerini bitme noktasına sürüklediğini belirttiler.

KOP ise yayınladığı açıklamada Sağlık Bakanlığı’na bir mektup yazdıklarını ve alt liglerin tamamlanamayacağı konusundaki endişelerini ve kulüplerin uğradıkları büyük ekonomik zararı dile getirdiklerini belirterek kulüplerin artık bu durumla başa çıkamayacak duruma geldiğini ifade ettiklerini söyledi.

