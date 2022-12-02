Güney Kore mücizeyi başardı

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Güney Kore, 1-0 geriye düştüğü maçta Portekiz'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla grupta gol avantajıyla Uruguay'ı geride bırakan ve ikinci sıraya yerleşen Güney Kore dev turnuvada son 16 turuna yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Education City Stadı'nda oynanan Güney Kore – Portekiz mücadelesini Arjantinli hakem FacundoTello yönetti. Karşılaşma Güney Kore'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla, H Grubu'nu 4 puanla 2. sırada tamamlayan Güney Kore son 16 turuna yükseldi. Grubu 6 puan ve liderlikle tamamlayan Portekiz ise ikinci maçların ardından son 16 turunu garantilemişti.

Güney Kore sahaya; Seung-gyu; Moon-hwan, Young-gwonm, Kyung-wonKwon, Jin-su; In-beomHwang, Jung; Kang-in Lee, Jae-sung Lee, Son; Cho ilk 11'iyle çıktı.

Portekiz ise maça; DiogoCosta; Dalot, AntónioSilva, Pepe, Cancelo; Neves, Vitinha, Nunes, JoãoMario; Cristiano, RicardoHorta 11'iyle başladı.

Mücadeleye hızlı başlayan Portekiz, 5. dakikada RicardoHorta'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Güney Kore, bu gole 27. dakikada Kim Young-Gwon ile cevap verdi: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Güney Kore, 90+1'de Hee-Chan'ın golüyle geriden gelerek 2-1 öne geçti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Güney Kore, Portekiz'i 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla, H Grubu'nu 4 puanla Uruguay'ın önünde tamamlayan Güney Kore, 2. sıraya yerleşerek son 16 turuna yükseldi. Portekiz ise 6 puanla lider olarak turladı.



