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Güney Kıbrıs-Kosova maçında provokatif pankartlar

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UEFA Uluslar Ligi'nde önceki akşam oynanan Güney Kıbrıs- Kosova maçında, "Kosova, Sırp'tır" ve "Kıbrıs, Yunan'dır" pankartları açıldı

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Güney Kıbrıs-Kosova maçında provokatif pankartlar
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Güney Kıbrıs - Kosova maçında "Kosova, Sırp'tır" ve "Kıbrıs, Yunan'dır" pankartları açıldı. Kosovalı futbolcular pankartları görünce, pankartlar sökülene kadar maçı bırakıp kenara çekildi.
Kosova, UEFA Uluslar Ligi'nde önceki akşam oynanan karşılaşmada, Güney Kıbrıs'ı 4-0 mağlup etti.
Güney Kıbrıs - Kosova maçında "Kosova, Sırp'tır" ve "Kıbrıs, Yunan'dır" pankartları açıldı. Kosova'da Vedat Muriqi başta olmak üzere oyuncular bu pankartları görünce, pankartlar sökülene kadar maçı bırakıp kenara çekildi.
Vedat Muriqi 2 gol atarken, Albion Rrahmani ve Lumbardh Dellova birer gol kaydetti.
Beşiktaş’ta oynayan Kosovalı Milli Futbolcu Milot Rashica, 70 dakika sahada kaldı. Rashica, takımının attığı 3. golün asistini yaptı.
 
 
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