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Güney Kıbrıs Kadın Milli Takımı,Merit ödülüne aday

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Güney Kıbrıs Kadın Futbol Milli takımı, FIFA’nın her yıl üç kategoride verdiği Merit Ödülüne, “Player Voice” kategorisinde aday gösterilerek finale kalmayı başardı

Güney Kıbrıs Kadın Milli Takımı,Merit ödülüne aday
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Güney Kıbrıs Kadın Futbol Milli takımı, FIFA’nın her yıl üç kategoride verdiği Merit ödülüne aday gösterilerek finale kalmayı başardı. Güney Kıbrıs Kadın Futbol Milli takımı Merit ödülüne “Player Voice” kategorisinde katıldı.
Player Voice kategorisinin tanımı FIFA tarafından şu şekilde yapılıyor: “Bu kategori, iş hayatındaki zorluklara veya sosyal sorunlara karşı sesini yükselten oyuncuları öne çıkartır.
Bu oyuncular, ulusal veya uluslararası futbol ortamlarının gelişimini, yönetimini ve büyümesini olumlu yönde etkilemek için seslerini yükseltir ya da değişmesi gereken önemli konuları tartışmaya açarak bunlarla ilgilenmeye çalışırlar.”
Güney Kıbrıs Kadın Futbol Milli takımı da bu ödüle mecliste sporda cinsiyetlerin eşitliği konusunda tartışma başlatmayı başardıkları için aday gösterildi. 72 ülkenin katıldığı oylamada ilk sekize kalarak finale kalan Kıbrıs’ın da olacağı final oylaması 18 Şubat’tagerçekleşecek.
 
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