Guardiola ve İlkay’dan rekor

Manchester City, Şampiyonlar Ligi gecesinde önemli rekorlara imza attı. Hem teknik direktör PepGuardiola hem de yıldız futbolcu İlkay Gündoğan bu zorlu maçta kariyerlerine önemli istatistikler ekledi

Manchester City'de teknik direktör PepGuardiola ve İlkay Gündoğan rekor kırdı.

İngiliz ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde BorussiaMönchenladbach ile oynadığı maç, önemli istatistikleri de beraberinde getirdi.

CİTY 100 GOLE ULAŞTI

City 2-0 kazandığı mücadelenin ardından 2020-2021 sezonu içerisindeki 100'üncü golüne ulaştı. Bu rakam PepGuardiola'ya da kariyer rekoru getirdi. İspanyol teknik adam, aynı maçta bir rekora daha imza attı.

GUARDİOLA, MOURİNHO'YU GEÇTİ

Şampiyonlar Ligi'nde 82. galibiyetini elde eden 50 yaşındaki isim, 81 galibiyeti bulunan JoseMourinho'yu geride bıraktı ve 4. sıraya yerleşti.

Bu alanda zirve ise 102 maç kazanan efsane teknik adam SirAlexFerguson'a ait. Ferguson'ı 89 galibiyetle Carlo Ancelotti takip ediyor. ArseneWenger ise 86 galibiyetle 3. sırada yer laıyor.

İLKAY, PODOLSKİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Aynı maçta bir rekor da Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'dan geldi. Takımının 2. golünü kaydeden Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez rakip ağları sarstı.

30 yaşındaki oyuncu, ülke dışındaki bir takımda Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol kaydeden Alman futbolcu unvanını ele geçirdi. Bundan önceki rekor ise Lukas Podolski'ye aitti. Podolski, Arsenal ile 8 gol atmıştı.

