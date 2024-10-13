Guardiola, sezon sonu M. City’den ayrılıyor mu?

Manchester City, Pep Guardiola'nın alternatiflerini belirledi. İspanyol teknik adamın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Katalan çalıştırıcı ile henüz sözleşme uzatılmasa da Premier Lig devi şimdiden alternatifleri hazırladı

Manchester City'de Pep Guardiola'nın sözleşmesi Haziran 2025'te bitiyor. İngiliz devi, Katalan çalıştırıcı ile henüz sözleşme imzalamadı. Etihad Stadyumu'nda oynanan maçlarda taraftarlar Guardiola'nın kalması için pankartlar açsa da tecrübeli çalıştırıcı ayrılık için açık kapı bıraktı.

Pep Guardiola'nın Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra Manchester City'ye imza atmasını sağlayan Futbol direktörü Txiki Begiristain ile yollar ayrıldı. City yönetimi, Begiristain'ın yerine Sporting'in futbol direktörü Hugo Viana ile anlaşmaya vardı. Guardiola 2021 yılında verdiği röportajda, Begiristain nedeniyle City ile 2 kez sözleşme uzattığını söylemişti.

The Telegraph'ın haberine göre Guardiola'nın ayrılma ihtimaline karşılık Manchester City yönetimi yeni menajer olarak Xabi Alonso'yu hedefine aldı. Alonso'nun yanı sıra Sporting'den getirilen Viana'nın etkisiyle Ruben Amorim de menajer listesine alındı.

