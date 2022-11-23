Guardiola'nın sözleşmesi uzatıldı

Manchester City, teknik direktör PepGuardiola'nın sözleşmesinin 2025'e kadar uzatıldığını açıkladı

İngiliz devi, PepGuardiola'nın sözleşmesini uzattı. İspanyol teknik adam 2025 yılına kadar Manchester City'nin başında kalacak.

İmza töreninde konuşan Guardiola, ''Bana güvendikleri için kulüpteki herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. City'de mutlu ve rahatım. İşimi olabildiğince iyi yapabilmek için ihtiyacım olan her şeye sahibim. Bu kulübün önümüzdeki 10 yılı daha harika olacak. Son 10 yılda büyük gelişim kaydetti ve önümüzdeki 10 yıl içinde çok daha büyük başarılar elde edecek. Çünkü, bu kulüp çok istikrarlı şekilde yönetiliyor. İlk günden beri City'de özel bir şeyler hissettim. Kariyerim için daha iyi bir kulüpte olamam. Hala birlikte başarabileceğimiz daha çok şey olduğu hissine sahibim. Bu yüzden kalmak ve kupalar için savaşmaya devam etmek istedim.'' ifadelerini kullandı.

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''Pep'in Manchester City ile yolculuğunun devam etmesinden ötürü çok memnunum. Bu organizasyonun başarısına ve yapısına şimdiden çok katkıda bulundu. Pep'in hala sahip olduğu enerji, açlık ve hırs göz önüne alındığında nelerin mümkün olabileceğini düşünmek heyecan verici. Pep'in çok özel liderliği altında, takımımız sürekli olarak dünya çapında hayranlık uyandıran bir futbol tarzı sergiliyor, kendini geliştiriyor. Her City taraftarı gibi, gelecekte neler olacağını dört gözle bekliyorum.''

2016 yılında Manchester City'nin başına geçen 51 yaşındaki Guardiola, İngiliz ekibiyle çıktığı 374 maçta 271 galibiyet elde ederek yüzde 72,4'lük kazanma yüzdesine ulaştı.

Guardiola, son beş Premier Lig şampiyonluğunun dördü de dahil olmak üzere Manchester City ile 11 kupa kazandı.



