Griezmann kızardı, Atletico kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Atletico Madrid sahasında Liverpool'a 3-2 yenildi. Maçta iki gol atan ve sonrasında kırmızı kart gören Griezmann bir ilki başardı

Mücadelenin 8. dakikasında Salah Liverpool'u 1-0 öne geçirdi. Ardından 13'te NabyKeita farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Ev sahibi takım 20 ve 34. dakikalarda Griezmann ile beraberliği yakaladı. 52. dakikada Griezmann kırmızı kart gördü.

Kırmızılılar, 10 kişi kalan rakibi karşısında 3. golü 78'de buldu. Muhammed Salah penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirdi: 2-3.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 9'a yükselterek zirvedeki yerini korudu. 2. sıradaki Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.

Öte yandan Salah, Liverpool tarihinde üst üste 9 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

