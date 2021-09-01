Griezmann Atletico Madrid'e döndü

Atletico Madrid, Barcelona'da forma giyen eski oyuncusu Griezmann'ı 1+1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yaz transfer döneminin sona erdiği 31 Ağustos çok hareketli geçerken, Antoine Griezmann'ın Atletico Madrid'e kiralık olarak geri dönmesi son günün sürprizi oldu.

