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Gol düellosunda kazanan Manchester City

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşandı. Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiliz temsilcisai sahasında Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'ini konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan ve nefesleri kesen mücadeleden Manchester City 4-3'lük galibiyet ile ayrılmayı başardı ve tur için avantajı kaptı

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Gol düellosunda kazanan Manchester City
7 golün atıldığı büyük mücadeleye ev sahibi Manchester City etkili başladı. 2. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçen İngiliz ekibi, 11. dakikada Gabriel Jesus ile skoru 2-0'a getirdi. Real Madrid 33. dakikada Karim Benzema ile farkı 1'e indirirken ilk yarı 2-1'lik skorla geçildi. İkinci yarı da gollerle başladı. 53. dakikada Manchester City skoru 3-1'e getirirken, Madrid ekibi yalnızca 2 dakika sonra Vinicius Junior'ın golüyle yeniden ağları havalandırdı. 74. dakikada Manchester City bu sefer Bernardo Silva'nın şık golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Real Madrid bir kez daha pes etmedi ve 83. dakikada penaltıdan Karim Benzema'nın golüyle farkı 1'e indirdi.
 
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