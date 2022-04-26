Gol düellosunda kazanan Manchester City

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşandı. Pep Guardiola'nın çalıştırdığı İngiliz temsilcisai sahasında Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'ini konuk etti. Etihad Stadyumu'nda oynanan ve nefesleri kesen mücadeleden Manchester City 4-3'lük galibiyet ile ayrılmayı başardı ve tur için avantajı kaptı

7 golün atıldığı büyük mücadeleye ev sahibi Manchester City etkili başladı. 2. dakikada Kevin De Bruyne ile öne geçen İngiliz ekibi, 11. dakikada Gabriel Jesus ile skoru 2-0'a getirdi. Real Madrid 33. dakikada Karim Benzema ile farkı 1'e indirirken ilk yarı 2-1'lik skorla geçildi. İkinci yarı da gollerle başladı. 53. dakikada Manchester City skoru 3-1'e getirirken, Madrid ekibi yalnızca 2 dakika sonra Vinicius Junior'ın golüyle yeniden ağları havalandırdı. 74. dakikada Manchester City bu sefer Bernardo Silva'nın şık golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Real Madrid bir kez daha pes etmedi ve 83. dakikada penaltıdan Karim Benzema'nın golüyle farkı 1'e indirdi.

