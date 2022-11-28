Gol düellosunda kazanan Gana

IFA Dünya Kupası 2022 G Grubu'nda Gana, Güney Kore'yi 3-2 mağlup etti

Stat: Education City

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Güney Kore: Kim Seung Gyu, Kim Moonhwan, Kim Min Jae (Dk. 90+2 Kyungwon Kwon), Kim Young Gwon, Kim Jin Su, Woo Young Jung (Dk. 78 Uijo Hwang), Changhoon Kwon (Dk. 57 Kangin Lee), Woo Yeong Jeong (Dk. 46 Sangho Na), Inbeom Hwang, Heung Min Son, Gue Sung Cho

Gana: Zigi, Lamptey (Dk. 78 Odoi), Mensah (Dk. 88 Rahman), Amartey, Salisu, Partey, Salis, Kudus (Dk. 83 Djiku), Jordan Ayew (Dk. 78 Sulemana), Andre Ayew (Dk. 78 Kyereh), Inaki

Goller: Dk. 24 Salisu, Dk. 34 ve 68 Kudus (Gana), Dk. 58 ve 61 Gue Sung Cho (Güney Kore)





FIFA Dünya Kupası'nda Gana ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Eğitim Şehri Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İngiliz hakem Anthony Taylor yönetti.

Müsabaka, 3-2'lik Gana üstünlüğüyle noktalandı.

Afrika ekibi, ilk yarıda iki farklı üstünlüğü yakaladı. 24'te Salisu ve 34'te Kudus, takımlarını soyunma odasına üstün taşıdı: 2-0.

Güney Kore ikinci yarıya hızlı başladı. Cho Gue-Sung, 58 ve 61. dakikalarda arka arkaya attığı gollerde duruma denge getirdi: 2-2.

Maçta skoru Gana belirledi. Maçın 68. dakikasında bir kez daha sahne alan Kudus, takımını galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla gruptaki ilk zaferini elde eden Gana, 3 puan ve maç fazlası ile 2. sıraya yükseldi.

1 puanı bulunan Güney Kore ise yine maç fazlasıyla son sıraya düştü.

Paulo Bento kırmızı kart gördü

Güney Kore'nin Portekizli Teknik Direktörü Paulo Bento, Gana maçı sonrası hakeme yoğun itirazlardan dolayı kırmızı kart gördü. Paulo Bento, Portekiz maçında takımının başında olamayacak.