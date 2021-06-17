banner583
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
14 0
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
15 0
 
Güney'de büyük yangın
Güney'de büyük yangın
182 0
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
153 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
198 0
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
37 0
Yerli dondurmamızı destekleyelim
Yerli dondurmamızı destekleyelim
170 0
banner661

Gianluigi Buffon, Parma'da

banner476

banner666
Gianluigi Buffon, Parma'da
Parma, Juventus'tan ayrılan Gianluigi Buffon'u renklerine bağladığını açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından "Superman geri döndü" başlığıyla verilen transfer duyurusunda, 43 yaşındaki file bekçisinin yeniden Parma adına ter dökeceği açıklandı.
Gianluigi Buffon, altyapısından yetiştiği ve 1994 yılında A Takım'a çıktığı Parma'da 7 sezon boy göstermiş, 2001 yazında Juventus'un yolunu tutmuştu.
Bir sezonluk PSG deneyiminin ardından Juventus'a dönen başarılı file bekçisi, siyah-beyazlı ekiple neredeyse 20 yılı bulan serüvenine bu yaz son vermişti.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.