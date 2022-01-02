Getafe, Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle devirdi

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, Real Madrid'i ağırladı. Ev sahibi ekip müsabakayı 9. dakikada milli forvet Enes Ünal'ın golüyle 1-0 kazandı

Getafe, İspanya La Liga'nın 19. haftasında sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.

Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan müsabaka, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Getafe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada temsilcimiz Enes Ünal kaydetti.

Bu sezon İspanya'da 6. kez rakip fileleri sarsan milli forvet ayrıca La Liga'da 2022 yılının ilk golüne imza atmış oldu.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve takımına galibiyeti getiren Enes Ünal, 83 dakika Getafe'nin başarısı için ter döktü.

Ligde 11 maç sonra mağlup olan lider Real Madrid, bu sonucun ardından 46 puanda kaldı.

Real galibiyetiyle 18 puana yükselen Getafe ise maç fazlasıyla 16. sırada yer aldı.

