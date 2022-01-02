banner762
banner753
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
9 0
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
85 0
 
Allah korudu
Allah korudu
66 0
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
Yeni yıl hediyeniz hayırlı olsun
44 0
‘Yavru Konforu' tepkisi
‘Yavru Konforu' tepkisi
129 0
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
Ağaçlar şöminelere kurban ediliyor
70 0
Marketler aynı hamam aynı tas
Marketler aynı hamam aynı tas
511 0
banner661
banner726

Getafe, Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle devirdi

banner476

İspanya La Liga'nın 19. haftasında Getafe, Real Madrid'i ağırladı. Ev sahibi ekip müsabakayı 9. dakikada milli forvet Enes Ünal'ın golüyle 1-0 kazandı

banner714
Getafe, Real Madrid'i Enes Ünal'ın golüyle devirdi
banner721
Getafe, İspanya La Liga'nın 19. haftasında sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan müsabaka, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Getafe'ye galibiyeti getiren golü 9. dakikada temsilcimiz Enes Ünal kaydetti.
Bu sezon İspanya'da 6. kez rakip fileleri sarsan milli forvet ayrıca La Liga'da 2022 yılının ilk golüne imza atmış oldu.
Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve takımına galibiyeti getiren Enes Ünal, 83 dakika Getafe'nin başarısı için ter döktü.
Ligde 11 maç sonra mağlup olan lider Real Madrid, bu sonucun ardından 46 puanda kaldı.
Real galibiyetiyle 18 puana yükselen Getafe ise maç fazlasıyla 16. sırada yer aldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.