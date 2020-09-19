Gareth Bale yeniden Tottenham'da

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Real Madrid'in Galli kanat oyuncusu Gareth Bale'i bir yıllığına kiraladı.

Bale, 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Real Madrid öncesi 6 sezon oynadığı Tottenham'a geri döndü. Kulüpten yapılan açıklamada, "Evine hoş geldin." ifadesi kullandı.

31 yaşındaki Galli milli futbolcu, yaşadığı uzun süreli sakatlıkların ardından Real Madrid'de düzenli olarak forma giyememişti.

