banner583
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı
12 0
Su kuyuları dibe vurdu
Su kuyuları dibe vurdu
70 0
 
Bitmeyen çile!
Bitmeyen çile!
23 0
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
Hazırlık maçlarıyla tempo yükseliyor
79 0
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
Tam Kıvamında Aşure Yapmak İçin Bilmeniz Gerekenler
89 0
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
Yollardaki çökmeler, sürücüleri endişelendiriyor
23 0
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
“Böylesi ancak bizim ülkede olur”
73 0
banner661

Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı

banner476

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers'a konuk oldu. Mücadele 1-1 berabere sona erdi

banner666
Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı

STAT: Randers

HAKEMLER: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez (İspanya)

RANDERS: Carlgren, Kallesoe (Dk. 76 Oliver Kristensen), Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Lauenborg, Klysner (Dk. 64 Kehinde), Tibbling (Dk. 64 Ankersen), Hammershoj-Mistrati (Dk. 76 Filip Bundgaard), Egho (Dk. 87 Brock-Madsen)

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 61 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Babel), Emre Akbaba (Dk. 61 Feghouli), Taylan Antalyalı (Dk. 85 Aytaç Kara), Mohamed (Dk. 76 Falcao)

GOLLER: Dk. 54 Lauenborg (Randers) - Dk. 25 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)
 

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, maçın 26. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun şık golüyle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca temsilcimiz devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda baskısını arttıran ev sahibi ekip, aradığı golü 54'te Frederik Lauenborg ile buldu. 

Maçın kalan dakikalarında her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. 

Temsilcimiz Galatasaray'ın Randers'i ağırlayacağı rövanş maçı 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.