Galatasaray, turu İstanbul’a bıraktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers'a konuk oldu. Mücadele 1-1 berabere sona erdi

STAT: Randers

HAKEMLER: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez (İspanya)

RANDERS: Carlgren, Kallesoe (Dk. 76 Oliver Kristensen), Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Lauenborg, Klysner (Dk. 64 Kehinde), Tibbling (Dk. 64 Ankersen), Hammershoj-Mistrati (Dk. 76 Filip Bundgaard), Egho (Dk. 87 Brock-Madsen)

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan Öztürk, Aanholt, Berkan Kutlu, Emre Kılınç (Dk. 61 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Babel), Emre Akbaba (Dk. 61 Feghouli), Taylan Antalyalı (Dk. 85 Aytaç Kara), Mohamed (Dk. 76 Falcao)

GOLLER: Dk. 54 Lauenborg (Randers) - Dk. 25 Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar, maçın 26. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun şık golüyle 1-0 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca temsilcimiz devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda baskısını arttıran ev sahibi ekip, aradığı golü 54'te Frederik Lauenborg ile buldu.

Maçın kalan dakikalarında her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Randers'i ağırlayacağı rövanş maçı 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.