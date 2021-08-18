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Galatasaray, Randers deplasmanında

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Galatasaray, Randers deplasmanında
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bugün Danimarka ekibi Randers'a konuk olacak.
Randers Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakayı İspanya Futbol Federasyonundan JesusGilManzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve AngelNevado yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez olacak. 
Süper Lig'de geçen sezonu averajla ikinci tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama hakkı kazanan sarı-kırmızılı takım, 2. eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV'ye takıldı.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinde devam eden Galatasaray, 3. eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımını geçti. Sarı-kırmızılı ekip, gruplara kalabilmek için son olarak Danimarka'nın Randers takımıyla eşleşti.
Randers ile ilk olarak deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, 26 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek için mücadele verecek.
Sarı-kırmızılı takım, Marcao, Oğulcan Çağlayan ile yeni transferler AlexandruCicaldau ve Victor Nelsson'dan karşılaşmada yararlanamayacak.
 
 
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