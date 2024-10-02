Galatasaray, Letonya deplasmanında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Letonya ekibi RFS ile karşılaşacak. Bu heyecanlı karşılaşma şifresiz olarak TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak.

Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak.

Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Lukas Dzivjak olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında Michal Ocenas görev alacak.

Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.

Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.

Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.

