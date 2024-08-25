Galatasaray'ın maçına Norveçli hakem

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Galatasaray'ın rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu.

27 Ağustos Salı günü oynanacak Galatasaray-Young Boys mücadelesini Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.

Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.

Galatasaray, Young Boys ile İsviçre'de oynadığı ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

