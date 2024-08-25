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Galatasaray'ın maçına Norveçli hakem

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek

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Galatasaray'ın maçına Norveçli hakem
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Galatasaray'ın rövanş maçını yönetecek hakem belli oldu. 
27 Ağustos Salı günü oynanacak Galatasaray-Young Boys mücadelesini Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek.
Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak.
Galatasaray, Young Boys ile İsviçre'de oynadığı ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu.
 

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Etiketler; #Galatasaray #UEFA Şampiyonlar Ligi
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