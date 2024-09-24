Galatasaray, galibiyetle başlamak istiyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında yarın Rams Park’ta saat 22.00’de Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ilk üç puanını PAOK karşısında taraftarının önünde almak istiyor. Sarı-kırmızılılarda kritik mücadele öncesinde üç eksik isim dikkat çekerken gözler maç saatine çevrildi.

Galatasaray - PAOK mücadelesini İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetirken yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez üstlenecek. Kritik karşılaşma Rams Park’ta saat 22.00’da başlayacak.

Özellikle derbi galibiyetiyle moral bulan Galatasaray’da Muslera, Ziyech ve Roland Sallai PAOK mücadelesinde sahada olamayacak.. UEFA Avrupa Ligi bu sezon ilk kez yeni formatla uygulanacak. Puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer alan takımlar doğrudan son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. Galatasaray, lig aşamasını ilk 8’de tamamlamayı hedefliyor.

Avrupa’da çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, PAOK’u taraftarının önünde mağlup ederek organizasyona üç puanla başlamak istiyor. Bu sezon Avrupa’nın iki numaralı organizasyonunda geleneksel grup aşaması yerine lig formatı uygulanacak. Puan sıralamasını ilk 8’de tamamlayan takımlar adını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Galatasaray, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer almayı hedeflerken gözler kritik mücadele öncesinde Okan Buruk’un kadro tercihine çevrildi. Osimhen, İcardi, Mertens, Batshuayi gibi zengin hücum hattına sahip sarı-kırmızılılarda son olarak yeni transfer Osimhen derbide sahaya çıkmıştı. Mertens performansıyla dikkat çekerken sezon başından sarı-kırmızılı takımın maçlarında önemli rol üstlendi.

