Galatasaray çeyrek final için sahaya çıkıyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında bugün saat 19.45'te Barcelona'yı konuk edecek. İlk maçta deplasmanda rakibi ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu maçı kazanması halinde adını çeyrek finale yazdıracak

UEFA Avrupa Ligi'nde 0-0 biten maçın rövanşında Barcelona'yı ağırlayacak olan Galatasaray'da hedef çeyrek finale yükselmek.

Galatasaray ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği zorlu 90 dakika Nef Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak.

Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan hakem DanieleOrsato düdük çalacak. Orsato'nun yardımcılıklarını AlessandroGiallatini ve FabianoPreti yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise DanieleChiffi olacak.

Karşılaşmada galibiyet alacak takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere bitmesi durumunda atılan gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

Galatasaray, Avrupa'da 302. randevuda

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 301 müsabakanın 106'sından galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 81 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 400 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 446 gole engel olamadı.

- "Kupa 2"de 92. randevu

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 92. kez mücadele edecek.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 91 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 36 galibiyet, 31 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 141 gol atarken, kalesinde ise 111 gol gördü.

Barcelona ile 10. randevu

Galatasaray ile Barcelona, tarihlerinde 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında yapılan 9 maçta Galatasaray 1 kez galip gelirken Barcelona 5 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray'ın attığı 6 gole karşılık Barcelona 14 kez fileleri havalandırdı.

