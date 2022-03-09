Galatasaray, Barcelona'ya konuk olacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek

CampNou'da saat 22.00'de başlayacak mücadele, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını HichamZakrani ile AurelienBerthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise JeremiePignard olacak.

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de iyi bir performans sergileyemeyen ve şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ise farklı bir görüntü çiziyor.

Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı. E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.

TEK EKSİK ARDA TURAN

Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan OmarElabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.

ZORLU FİKSTÜRE GİRİYOR

Galatasaray, Barcelona maçıyla başlayan 1 aylık süreçte zorlu bir fikstürden geçecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın ve 17 Mart Perşembe günü Barcelona ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de ise arka arkaya Beşiktaş, Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarına çıkacak.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu.

Barcelona, La Liga'da ise 26 karşılaşmada 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Liginde oynadığı son 11 müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen XaviHernandez yönetimindeki Katalan ekibi, 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

