Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Nef Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.