Galatasaray-Barcelona maçına İtalyan hakem

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda 17 Mart Perşembe günü sahasında Barcelona'yı ağırlayacağı rövanş müsabakasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Nef Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Orsato'nun yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.
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