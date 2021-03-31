Futbolun yeni gözbebeği: Nuno Mendes

Uzun yıllardır süren oyuncu yetiştirme kültürünü son dönemde had safhaya çıkartan Portekiz, dünya futboluna yeni bir armağan sunuyor: Nuno Mendes

“Evde tek başıma oturuyordum. Birinin kapıyı ısrarla çaldığını duydum. Hemen mutfağa gidip elime bir bıçak aldım. Kapının arkasındaki kişinin bizi soymaya geldiğini sanıyordum.”

Küçük Nuno’nun hayatı, o kapıyı açtıktan sonra tümüyle değişti.

Portekiz Milli Takımı’nın genç yıldızı Nuno Mendes, Record’a verdiği ropörtajda, henüz 10 yaşındayken başlayan Sporting serüvenini bu ilginç anıyla anlatmaya başladı.

O gün kendisini evinde ziyaret eden kişi, Sporting’in genç takım scoutu Akil Momade idi. Yerel bir kulüpte 10 numara, kanat ve bazen de forvet pozisyonlarında hünerleriyle fark yaratan Mendes’i, transferiyle ilgilenen Benfica ve Porto akademilerinin elinden kapmak isteyen Momade, bu arzusunda başarılı oldu:

“Uzun uzun hangi yönlerimi beğendiğini, benimle nasıl bir gelecek planladıklarını ve neden istediklerini anlattı. Hiçbir şüphe duymadan, tüm kalbimle Sporting’e katıldım.”

Sporting’e katıldıktan sonra antrenörleri, Mendes’in ideal pozisyonunu bulabilmek için denemelerde bulunmaya başladılar. Kademe kademe savunmaya doğru yaklaştırılan genç futbolcunun, ileride modern bir sol bek olarak dünya çapında fark yaratacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

Genç takım antrenörleri, Record’a yaptıkları açıklamalarda, Mendes’in o dönem pek çok Portekizli yetenek gibi ‘sokak futbolcusu’ havası verdiğini söylüyorlar. Bileklerine hakim, rakip kaleye yakın oynamayı seven, Ronaldinho’nun “rainbowflick” adı verilen hareketini en az Brezilyalı yıldız kadar iyi yapan bir çocuğu sol bek oynamaya ikna etmek kolay olmamış elbette.

AMORİM’İN RÜYA TAKIMINDA PARLADI

2020 yazına kadar Sporting’in alt yaş kategorilerinde forma giyen Nuno Mendes, yeni sezonda A Takım’a çıkarıldı.

10 milyon avro bonservis ödenerek takımın başına getirilen 36 yaşındaki teknik adam RubenAmorim, Acuna ve Borja’nın ayrılıklarıyla birlikte savunmanın soluna Mendes’i monte etti. Bu sezon 26 maça çıkan Mendes, Portimonense ağlarına gönderdiği ve takımını üstünlüğe taşıyan şık golün yanında, 2 kez de arkadaşlarına servis yaptı.

RONALDO VE QUARESMA’NIN ARDINDAN TARİHE GEÇTİ

Haziran 2002 doğumlu Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo’nun ardından Sporting formasını sırtına geçiren en genç ikinci oyuncu unvanını eline almıştı.

Ekim ayında Portimonense filelerini sarsan yıldız futbolcu, bu golle de kulüp tarihinde yerini aldı. Mendes, Cristiano Ronaldo ve RicardoQuaresma’nın ardından, Sporting bünyesi altında gol atma başarısı gösteren en genç 3. oyuncu oldu.

SERBEST KALMA BEDELİ 70 MİLYON AVRO

Haziran’da yükseldiği A Takım’da, kısa zamanda taraflı tarafsız herkesi büyüleyen Mendes’in kontratı, yalnızca 6 ay içerisinde yenilendi.

2025 yılına kadar kendisini Lizbon ekibine bağlayan sözleşmeye imza atan genç futbolcunun serbest kalma bedeli, tam 70 milyon avro’ya çıkarıldı.

Transfermarkt verilerine göre, 2002 sınıfının en pahalı 6. oyuncusu olarak gösterilen Mendes’in ismi, şimdiden başta Manchester City olmak üzere Ada’nın devleriyle anılıyor.

