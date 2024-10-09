Futboldan bir yıldız daha kaydı

İspanyol futbolcu Andres Iniesta, düzenlediği basın toplantısı ile kariyerine veda etti. Futbolculuk döneminin son gününe kadar çalıştığını belirten yıldız isim, "Kariyerimi özetleyecek tek bir kelime varsa o da gururdur" dedi

Barcelona ve İspanya Milli takımının efsane futbolcusu Andres Iniesta, 40 yaşında futbolu bıraktı.

Düzenlediği basın toplantısı ile futbola vedan eden İspanyol yıldız, kariyerinden satır başlarını aktardı.

Iniesta şöyle konuştu: "Bu günün geleceğini hiç düşünmemiştim. Ama döktüğümüz tüm bu gözyaşları üzüntüden değil, Fuentealbilla' da futbolcu olma hayalini kuran ve başaran o çocuğun gözyaşları.

Çok çalışarak, çok fedakarlık yaparak ve asla pes etmeden bunu başardım. Bu değerlerin hayatımda çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve tüm bu yolculuğumdan dolayı çok gurur duyuyorum."

Çoğu futbol otoritesi tarafından tarihin en iyi orta saha oyuncularından biri olarak kabul gören Andres Iniesta, veda ettiği kariyerinin ardından geride sayısız başarı bıraktı.

16 yıl Barcelona'da forma giyen oyuncu, 12 yıl da İspanya milli takımı için top koşturdu. Iniesta, 40'ı aşkın kupayı da kariyerine ekledi.



