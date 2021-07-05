banner583
banner676
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
8 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
370 0
 
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
44 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
24 0
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
51 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
38 0
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
112 1
banner661
banner682

Futbol dünyasında ırkçılık skandalı

banner476

Fransa Milli Takımı'nın iki ünlü futbolcusunun 2019'daki skandal görüntüleri ortaya çıktı. Antoine Griezmann ile Ousmane Dembele'nin kaldıkları oteldeki Asyalı çalışanlarla alay ettiği görüntüler yayınlandı. İki isme tepki yağıyor

banner666
Futbol dünyasında ırkçılık skandalı
Fransız futbolu ırkçılık skandalıyla sarsıldı. Milli takımın iki oyuncusu Antoine Griezmann ve Ousmane Dembele'nin 2019'da Asyalı otel çalışanlarıyla alay ettiği görüntüler ortaya çıktı.
Görüntüler, Barselona takımında oynayan iki futbolcunun, Asya'daki bir hazırlık turnuvası sırasında paylaştıkları otel odasında kaydedildi.
"O çirkin yüzler..."
Kamera arkasında Dembele, önünde ise Griezmann görülüyor. Odadaki televizyon sistemine futbol oyunu PES'i kurmaya çalışan 3 Asyalı otel çalışanını kameraya alan Dembele, bu sırada çalışanlarla alay eden ırkçı sözler sarf ediyor. Griezmann'a seslenerek; "Bütün o çirkin yüzler sen oyun oynayabilesin diye. Utanmıyor musun?" diyor.
Asyalı çalışanlar aralarında konuşurken Dembele bu kez de kamerayı yüzlerine yaklaştırıp uzaklaştırarak dilleriyle alay ediyor.
Oyunu yükleme süresi uzayınca da "Ülkenizde teknolojik üstünlüğünüz var mı, yok mu?" diye soruyor.
Futbolcular Fransızca konuştukları için, otel çalışanları konuşulanların hiçbirini anlamıyor. Video, sosyal medyada paylaşıldığı ilk bir saat içinde 650 bin defa görüntülendi.
Binlerce tepki mesajı geldi. Irkçılıkla suçlanan Griezmann ve Dembele'nin bir daha Fransa Milli Takım forması giymemesi gerektiği savunuldu.
Skandal görüntülere ilişkin, Fransa Futbol Federasyonu'ndan ya da Barcelona futbol takımından da herhangi bir açıklama yapılmadı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.