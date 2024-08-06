Füllkrug, Premier Lig'de

Borussia Dortmund'un Alman golcüsü Niclas Füllkrug, Premier Lig ekiplerinden West Ham United'a transfer oldu.
Tecrübeli golcü, 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında West Ham United'a transfer oldu.
Dortmund, Niclas Füllkrug'u geçen sene Werder Bremen'den 17 milyon euro karşılığında transfer etmişti.
Füllkrug, Borussia Dortmund'da 43 maçta 15 gol, 10 asistlik katkı verdi.
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