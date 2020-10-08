Fransa, Ukrayna'yı "yedi" bitirdi

Fransa, hazırlık maçında AndriyShevchenko yönetimindeki Ukrayna Milli Takımı'nı ağırladı.
Stade de France oynanan karşılaşmada gol perdesini 9. dakikada Fransa adına 17 yaşındaki EduardoCamavinga açtı. Fransa, 24 ve 34. dakikalarda Oliver Giroud, 39. dakikada ise VitaliiMykolenko'nun kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 4-0 önde gitti.
Konuk ekip Ukrayna 53. daikadaViktorTsygankov ile farkı 3'e indirdi: 4-1
Horozlar CorentinTolisso ile 65'te farkı yeniden 4'e çıkardı: 5-1
82. dakikada Mbappe ve 89. dakikada Griezmann ile 1'er gol daha bulan Fransa sahadan 7-1 gibi flaş bir galibiyetle ayrıldı.
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