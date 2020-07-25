Fransa Kupası PSG'nin

Stade de France'da oynanan karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Brezilyalı Neymar'ın attığı golle PSG, 1-0 öne geçti.
PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 26'ncı dakikada Saint-Etienne'li Loic Perrin ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Perrin ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece PSG, kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle staddaki seyirci sayısı 5 bin ile sınırlandırıldı.
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